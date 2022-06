2022 NBA Draft: Live Thread

I will be updating results at least up until Denver makes their first selection.

Draft Order

1st Round:

1. Orlando- Paolo Banchero, Duke

2. Oklahoma City- Chet Holmgren, Gonzaga

3. Houston- Jabari Smith Jr, Auburn

4. Sacramento- Keegan Murray, Iowa

5. Detroit- Jaden Ivey, Purdue

6. Indiana- Bennedict Mathurin, Arizona

7. Portland- Shaedon Sharpe, Kentucky

8. New Orleans (from LA Lakers)- Dyson Daniels, Ignite

9. San Antonio- Jeremy Sochan, Baylor

10. Washington- Johnny Davis, Wisconsin

11. Oklahoma City (from New York)- Ousmane Dieng, New Zealand Breakers

12. Oklahoma City (from LA Clippers)- Jalen Williams, Santa Clara

13. Detroit (from Charlotte)- Jalen Duren, Memphis

14. Cleveland- Ochai Agbaji, Kansas

15. Charlotte (from New Orleans)- Mark Williams, Duke

16. Atlanta- AJ Griffin, Duke

17. Houston (from Brooklyn)- Tari Eason, LSU

18. Chicago- Dalen Terry, Arizona

19. Memphis (from Minnesota)- Jake LaRavia, Wake Forest

20. San Antonio (from Toronto)- Malaki Branham, Ohio State

21. Denver- Christian Braun, Kansas

22. Minnesota (from Memphis)- Walker Kesler, Auburn

23. Memphis (from Philadelphia)- David Roddy, Colorado State

24. Milwaukee- MarJon Beauchamp, Ignite

25. San Antonio (from Boston)- Blake Wesley, Notre Dame

26. Minnesota (from Houston)- Wendell Moore Jr, Duke

27. Miami- Nikola Jovic, Mega Basket

28. Golden State- Patrick Baldwin Jr, Milwaukee

29. Houston (from Minnesota)- Tyty Washington, Kentucky

30. Denver (from Oklahoma City)-

Stiffs Big Board: